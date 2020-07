5 / 5 ( 1 vote )

Il y a bien longtemps que les loisirs en France et en Europe vont bien au-delà de la télévision et même des jeux vidéo en réseaux. De nombreuses enquêtes effectuées sur Savoo ont démontrées que durant le confinement suite au Covid-19, les Européens ont changé leurs habitudes en terme de loisirs.

Les sorties étant proscrites, ils ont dû se réinventer un nouveau quotidien. C’est à cet effet, que des loisirs tels que le sport, le jardinage, le bricolage et bien d’autres, ont vu leur courbe grimper rapidement.

Les Européens adorent pratiquer du sport

Le nombre d’Européens pratiquant le sport est sans cesse en croissance. Certains se sont même amusés à dire que le sport, était un hobby ayant un fort accent français. La pratique du sport dépend néanmoins de la condition physique et des motivations des uns et des autres.

C’est pour cette raison, que certains le font de façon intensive et d’autres en dilettante. Soit pour perdre du poids, ou simplement pour garder la forme. Il n’existe pas de restriction quant au choix de l’activité qu’on veut pratiquer. L’idéal, serait d’opter pour une discipline adaptée tant à sa condition physique, qu’à son budget.

Avec le déconfinement progressif, il est redevenu possible sous certaines conditions, de pratiquer du sport en plein air ou en salle pour le plus grand plaisir des sportifs professionnels et en herbe.

La lecture : une vielle habitude française qui se repend en Europe

Quand on établit la liste des loisirs qui attirent particulièrement les Français, on ne peut pas s’empêcher de citer la lecture. En effet, au moins 9 Français sur 10 lisent. C’est une habitude qui date de très longtemps eh oui, les français aiment bien lire.

Les enquêtes prouvent qu’ils adorent faire de la lecture quand ils sont hors de leurs domiciles. Que ce soit à la plage, en public, dans le jardin, sur une terrasse de café ou dans un parc, toute occasion est bonne pour sortir son livre de la poche. On doit aussi la résurgence de cette habitude qui disparaissait déjà à cause de nouveaux outils numériques comme les E-books.

Le jardinage passionne de plus en plus en France et en Europe

La phrase qui résume le mieux ce regain d’amour pour le jardinage en France voire en Europe, est ce qu’on appelle le « retour aux sources ». Il y a une véritable passion en France pour la culture des fruits et des légumes. La volonté de manger des produits 100 % bio peut en être la raison première.

Utiliser le jardinage comme loisir est une autre façon de s’insurger contre la transformation des aliments de première nécessité en Europe. Même si les personnes interrogées insistent sur le fait que, c’est davantage pour renouer avec la nature qu’elles le font.

Plus d’un français sur deux a déjà fait du bricolage

Le Français est un grand partisan de la notion anglaise « DO it Yourself » ce qu’il convient de traduire littéralement en français « Fais-le toi-même ».

Avec le confinement les Européens ont imité les français dont les chiffres d’affaires dans le domaine de l’artisanat et du bricolage, ont grimpé. Il y a aussi une certaine idéologie écologique cachée derrière cette passion pour les loisirs créatifs.

Nonobstant le loisir que l’on puisse apprécier, l’essentiel reste de trouver le plaisir de le faire en permanence pour en récolter les fruits. Notons que des loisirs comme l’apprentissage d’une nouvelle langue, des cours de musique et de cuisine sont aussi des pistes très intéressantes à explorer.