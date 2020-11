Si vous voulez réduire le temps que passent vos enfants devant leur écran, sans pour autant avoir à être constamment derrière eux, cet article devrait vous intéresser.

Les études sur les effets néfastes des écrans sur les plus petits sont de plus en plus nombreuses et alarmantes. Pour de nombreux parents, le défi actuel est donc d’occuper leurs enfants, de ne pas les laisser rivés aux écrans, tout en pouvant continuer de travailler à la maison, ou de vaquer à leurs propres occupations.

Voici 7 idées très simples, faciles à réaliser et ludiques, pour les encourager à faire preuve de créativité et d’imagination.

1. Créez une boîte de jeu

Remplissez une boîte avec des objets avec lesquels votre enfant peut jouer seul, comme des livres de coloriage, des cartes à jouer ou des puzzles. Lorsque vous devez occuper votre enfant, donnez-lui cette boîte. Bien qu’il risque de résister un peu au début, avec le temps, il acceptera plus facilement de remplacer ses dessins animés préférés avec une session de jeu. Il n’aura plus besoin des images des écrans pour s’occuper et pourra développer tout son potentiel imaginatif.

2. Demandez-lui de créer son propre dessin animé

Au lieu de regarder des dessins animés à la télévision ou sur votre tablette, demandez à votre enfant de créer sa propre histoire. Donnez-lui un morceau de papier et des crayons de couleur et demandez-lui de vous dessiner un super-héro et son pire ennemi. Quand il aura terminé, laissez-le vous raconter son histoire à partir de ses dessins. Vous verrez, il aura plein de choses à vous dire !

3. Laissez vos enfants vous aider

Si vous cuisinez ou faites un peu de ménage à la maison, laissez-les vous aider. Donnez-leur une tâche qu’ils pourront réaliser. Pour les jeunes enfants, il peut s’agir de fileter des haricots ou de mettre la table. Pour les enfants plus âgés, vous pouvez leur demander de couper des légumes, de balayer la maison ou de sortir les poubelles.

5. Créez une boîte à idées

Faites un peu de remue-méninges avec vos enfants sur ce qu’ils peuvent faire pour ne pas s’ennuyer à la maison sans pour autant passer leur journée devant la télévision. Notez leurs suggestions et mettez-les dans une boîte vide. La prochaine fois qu’ils vous demanderont s’ils peuvent jouer à la console, demandez-leur de choisir l’une de leurs propres suggestions. Étant donné qu’il s’agit de leur idée, ils seront plus disposés à le faire.

6. Concevez une chasse au trésor

Cachez quelque chose comme une pièce de monnaie ou un autocollant quelque part dans la maison. Donnez un indice à vos enfants et laissez-les s’amuser en essayant de le trouver. Si vous rendez la tâche un peu difficile, vous renforcerez leur résilience et leur capacité à surmonter une difficulté sans demander votre aide.

7. Encouragez vos enfants à socialiser

Trouvez un accord avec un autre parent de votre quartier. Lorsque vous avez besoin de temps libre, envoyez votre enfant jouer chez ses amis et vice versa. Cela permettra à vos enfants de socialiser, d’apprendre à jouer à plusieurs, et surtout de trouver de nouvelles manières de s’occuper au contact d’autres garçons et filles de leur âge. C’est l’un des meilleurs moyen pour éloigner vos enfants des écrans.

Encouragez vos enfants à délaisser les écrans pour faire marcher leur imagination à plein régime grâce à ces idées de loisirs créatifs à reproduire à la maison. Vous verrez que malgré leur résistance, ils y prendront vite goût !