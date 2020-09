5 / 5 ( 1 vote )

Choisir une médaille de bapteme n’est pas si simple qu’il n’y paraît. D’une part, les modèles proposés par les joailliers et les bijoutiers sont multiples. D’autre part, la médaille de bapteme garcon ou fille possède une symbolique forte. En effet, c’est le témoignage d’amour et de protection offert par son parrain ou sa marraine. On comprend donc aisément en quoi son choix revêt une grande importance. Pour vous aider à sélectionner le pendentif bapteme le plus adapté, nous avons imaginé un guide complet. Dimensions, métal utilisé, représentation, gravure, nous n’allons rien laisser au hasard. Alors, poursuivez votre lecture, et trouvez toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix.

Choisir une médaille de baptême : les dimensions

Les médailles de baptêmes sont généralement des bijoux bébé de petite taille. En effet, ils sont offerts lorsque l’enfant n’a que quelques mois. Néanmoins, certaines personnes décident de se faire baptiser à l’âge adulte. Dans ce cas, on choisira une médaille aux dimensions adaptées.

18 mm : il s’agit des dimensions d’une pièce de 2 centimes d’euros. La médaille de 18 mm est généralement le modèle que l’on offre aux bébés baptisés.

: il s’agit des dimensions d’une pièce de 2 centimes d’euros. La médaille de 18 mm est généralement le modèle que l’on offre aux bébés baptisés. Entre 13 et 16 mm : vous souhaitez offrir une médaille de bapteme fille ou garçon plus discrète ? Dans ce cas, choisissez une dimension comprise entre 13 et 16 mm de diamètre.

: vous souhaitez offrir une médaille de bapteme fille ou garçon plus discrète ? Dans ce cas, choisissez une dimension comprise entre 13 et 16 mm de diamètre. Entre 18 et 22 mm : c’est la taille à privilégier, si toutefois vous souhaitez offrir une médaille de baptême à un adulte.

Attention : plus le diamètre de la médaille est important, plus son prix augmente, c’est logique ! Alors, n’oubliez pas de prendre en considération votre budget, avant de faire un choix !

Quel métal pour une médaille de baptême ?

L’or jaune : il s’agit du métal le plus utilisé dans la conception des médailles de baptême. L’or jaune possède de multiples qualités, notamment sa robustesse. En outre, une médaille en or jaune est facile d’entretien. En d’autres termes, elle possède une excellente durée de vie.

: il s’agit du métal le plus utilisé dans la conception des médailles de baptême. L’or jaune possède de multiples qualités, notamment sa robustesse. En outre, une médaille en or jaune est facile d’entretien. En d’autres termes, elle possède une excellente durée de vie. L’or blanc : opter pour une medaille bapteme or blanc est définitivement un choix audacieux. En effet, ce métal est très original et convient aussi bien aux filles qu’aux garçons. En outre, l’or blanc possède exactement les mêmes propriétés que l’or jaune, ce qui lui confère un avantage supplémentaire.

: opter pour une medaille bapteme or blanc est définitivement un choix audacieux. En effet, ce métal est très original et convient aussi bien aux filles qu’aux garçons. En outre, l’or blanc possède exactement les mêmes propriétés que l’or jaune, ce qui lui confère un avantage supplémentaire. L’or rose : vous souhaitez offrir une médaille de baptême à une petite fille ? Alors, c’est définitivement l’or rose que vous devez choisir. D’ailleurs, ce métal est particulièrement tendance en ce moment.

: vous souhaitez offrir une médaille de baptême à une petite fille ? Alors, c’est définitivement l’or rose que vous devez choisir. D’ailleurs, ce métal est particulièrement tendance en ce moment. L’argent : il s’agit d’une excellente alternative à l’or. Les bijoux en argent sont polyvalents, puisqu’ils peuvent s’adapter à n’importe quel style.

Quelle représentation sur la médaille de baptême ?

L’une des caractéristiques de la médaille de baptême est l’effigie qu’elle représente. Au moment de faire un choix, cette dernière constitue un critère qu’il ne faut pas négliger. Aujourd’hui, on célèbre des baptêmes religieux et civils, selon les croyances et la sensibilité des parents. Aussi, les bijoutiers s’adaptent et proposent des médailles frappées d’une représentation religieuse, ou laïque.

Les représentations religieuses

Les parents de votre filleul ont décidé de célébrer un baptême à l’église ? Dans ce cas, tournez-vous vers une représentation religieuse. De très nombreuses alternatives peuvent être envisagées :

Jésus Christ, une effigie que l’on offre plutôt à de jeunes garçons.

La Vierge à l’Enfant, un symbole féminin.

Un saint, comme Saint Benoit par exemple, ou Saint Joseph.

La Croix, qui est le symbole par excellence du christianisme.

L’ange, une représentation religieuse synonyme de protection offerte par le parrain.

Sur les boutiques en ligne, comme sur laudate, vous trouverez sans aucun doute la médaille de baptême religieux qui correspond à vos envies, ainsi qu’aux attentes des parents de l’enfant à baptiser.

Les représentations laïques

On privilégie les médailles de baptême frappées d’une représentation laïque, pour les baptêmes civils ayant lieu à la mairie. Voici quelques idées, afin de vous aider à faire le meilleur choix :

L’arbre de vie, une représentation de la sagesse et de la durabilité.

La colombe, qui représente la paix.

Le signe astrologique de l’enfant, une tendance de plus en plus forte actuellement.

Une étoile, un symbole de protection.

Découvrez les collections des bijoutiers !

Vous recherchez une médaille laïque pour le baptême de votre filleul ? Dans ce cas, tournez-vous vers les collections des bijoutiers. De très nombreuses maisons déclinent les médailles selon une thématique particulière, relative à l’imaginaire enfantin. C’est l’occasion de dénicher une médaille originale et unique en son genre !

Faut-il faire graver la médaille de baptême ?

La gravure de la médaille de baptême n’est pas une obligation. Cependant, si vous le souhaitez, il est tout à fait possible de faire graver sur ce bijou la date de l’anniversaire de votre filleul, la date de son baptême, ou même un mot, une phrase ou une expression qui vous tient à cœur. Mais, là encore, la gravure va s’ajouter au prix de la médaille. Comme nous l’avons dit précédemment, faire le point sur votre budget est nécessaire, avant de préparer votre achat.