5 / 5 ( 1 vote )

Pour que bébé puisse acquérir un maximum d’autonomie, mais aussi pour l’aider à développer ses sens, ainsi que sa motricité, il est nécessaire de lui proposer des jeux. Mais attention : tous les jouets ne sont pas adaptés à l’âge de votre enfant. Aussi, il convient d’opter pour des jeux bébé dits “d’éveil”. Comme leur nom l’indique, il s’agit de jouets conçus pour les nourrissons et les bébés jusqu’à 2 ans, de façon à les stimuler et développer leur curiosité.

Difficile de choisir le jouet bébé adapté, tant le choix est vaste dans les magasins de puériculture et sur Internet. Pour vous guider, nous avons sélectionné les 10 meilleurs jouets pour bébé de 0 à 2 ans. Poursuivez votre lecture, afin de trouver le jeu bébé idéal pour votre progéniture !

Les doudous de la marque Moulin Roty

La marque Moulin Roty est une référence en matière de puériculture. Cette enseigne française propose des jouets de très grande qualité, généralement en bois ou en tissus doux et confortables. Les doudous Moulin Roty sont très appréciés des parents, notamment car ils se déclinent dans des dizaines de personnages différents. En effet, la marque possède plusieurs univers.

Outre leur aspect très esthétique, les doudous Moulin Roty possèdent une excellente durée de vie. En d’autres termes, votre bébé pourra le garder pendant de très nombreuses années ! Alors, découvrez sans plus attendre le catalogue de la marque, pour dénicher le futur doudou de votre bambin.

Les trotteurs de la marque Wheelybug

Vous les connaissez certainement ! Les trotteurs Wheelybug ont la particularité de s’inspirer des animaux : la coccinelle, le panda, l’abeille, la souris, etc. Le pousse pousse bébé Wheelybug classique est en bois, un gage de qualité et de robustesse. Mais on trouve également dans le catalogue des trotteurs en tissu, imitant la fourrure de l’animal. À la fois jouet pour bébé et objet décoratif, vous allez forcément adorer les trotteurs Wheelybug.

Sophie la Girafe, le jouet parfait pour les nourrissons

Sophie la Girafe est fabriquée en France par la marque Vulli, depuis 1960. Tous les enfants, ou presque, l’ont déjà eu dans les mains. À l’origine, Sophie est un jouet de dentition. Mais elle peut être envisagée comme jouet d’éveil également, puisqu’elle stimule tous les sens de votre enfant. Vous trouverez plus d’informations à propos de Sophie la Girafe, sur ce site.

Les Mega Blocks, des Legos pour bébé !

Les Mega Blocks sont effectivement des Legos conçus pour les plus jeunes. Il s’agit de gros cubes à emboîter, pour créer des structures diverses et variées. Parfaitement adaptés aux mains de votre bébé, les Mega Blocks lui permettent de travailler la motricité, et plus particulièrement la coordination de ses membres.

Les Super Cubes de Vtech Baby

La marque Vtech Baby propose de très nombreux jouets pour les bébés. Avec les Super Cubes des Découvertes, votre enfant apprend le nom des animaux, commence son apprentissage des chiffres et des formes et découvre de nouvelles chansons. Ce jeu est conseillé, pour les bébés de 6 à 39 mois.

Les livres interactifs pour les bébés

La lecture pour les enfants est indispensable. En effet, cette activité leur permet d’apprendre de nouveaux mots et sollicite leur imagination, même au plus jeune âge. En outre, une séance de lecture constitue un moment privilégié, entre un parent et son enfant. Aussi, n’hésitez pas à offrir à votre bébé des livres pour nourrissons : ils sont conçus pour s’adapter aux besoins de votre progéniture, puisqu’ils sont cartonnés, et donc plus épais et faciles à prendre en main.

Le tapis d’éveil Oxybul, pour développer les sens de votre enfant

Le tapis d’éveil Oxybul offre un environnement idéal pour le jeu et la découverte. On y retrouve de nombreuses couleurs contrastées, ainsi que des matières différentes, idéales pour l’éveil de votre enfant ! En outre, il est suffisamment épais pour assurer à bébé un maximum de confort.

Le boulier de la marque Lewo, un jouet en bois qualitatif

Il n’est jamais trop tôt pour découvrir les chiffres et les manipuler ! C’est pour cette raison que nous recommandons à tous les parents d’offrir à leur bambin le boulier en bois, de la marque Lewo. Il est très attractif, grâce à ses couleurs vives. En outre, il s’agit d’un jeu formidable pour stimuler la coordination et la motricité de votre enfant.

Le trotteur en bois, un indispensable pour bébé

Votre bébé est en phase d’apprentissage de la marche ? Dans ce cas, c’est le moment idéal pour lui offrir un trotteur en bois. De nombreuses marques proposent ce genre d’accessoires alors, n’hésitez pas à faire quelques recherches pour trouver le trotteur qui correspond le mieux à votre progéniture. Notre conseil : privilégiez un trotteur proposant plusieurs réglages en hauteur.

Le jeu de pêche de la marque Moulin Roty

Le jeu de pêche est un incontournable pour les bébés. Celui de la marque Moulin Roty est particulièrement attractif ! Nous sommes certains que vous allez craquer pour ces superbes poissons en bois peints, qui ne manqueront pas de susciter la curiosité de votre bambin !