L’aménagement de la chambre d’enfants peut constituer un vrai casse-tête pour papa et maman. En effet, la chambre est un espace de vie où l’enfant passe plus de 90% de son temps à la maison. Mal aménagé, il ne va pas y rester longtemps ou fait tout pour trouver les moyens d’y sortir et de débarrasser tout ce qu’il y a à l’intérieur. Pour refaire une chambre d’enfants, vous devez penser à tous les détails : sécurité, santé et bien-être, et surtout à leur développement. Les idées de décoration d’une chambre d’enfants en dépendent, trouvez tous nos conseils et astuces dans cet article.

Refaire ou rénover : quel est le meilleur choix ?

La décoration d’une chambre d’enfants n’est pas une simple affaire. En effet, décorer peut vous emmener à rénover complètement l’intérieur de la chambre. L’important c’est d’avoir un endroit permettant aux enfants d’avoir une condition de vie agréable et saine. Une chambre vétuste et sombre n’en est pas un. Donc, entre refaire et rénover, il y a une grande différence. Cela dépend du budget à allouer dans le projet. Si vous hésitez à rénover, pensez à faire des recyclages, si vous avez l’âme d’un bricoleur, alors toutes les idées sont bonnes pour créer et imaginer : un objet de création en fil de fer repeindre des meubles…

Quels sont les meilleurs conseils pour aménager une chambre d’enfant ?

Pensez à la sécurité de vos enfants, si vous voulez installer une bibliothèque pour enfant ou un rangement de chambre d’enfant. Pensez à des installations électriques sécurisées et des meubles fabriqués avec des matériaux inoffensifs et non dangereux. Évitez les lits superposés ou de type mezzanine surtout si vos enfants sont de bas âges. Et ensuite, pensez à leur bien-être. L’idée de déco de chambre d’enfant ne doit pas être décidée unilatéralement. Vous pouvez demander leurs avis. Vous pouvez également leur proposer deux ou trois idées si vous voulez imposer indirectement vos choix. Et enfin l’espace de jeu. Les enfants aiment jouer et avoir un grand espace pour dépenser leur énergie. Il existe de nombreux meubles (lits et chaises) pliables qui peuvent très bien répondre à cette contrainte si la chambre est petite.

Quelles sont les bonnes idées pour éviter d’exploser le budget ?

La rénovation totale n’est pas une fin en soi. Si vous voulez faire le maximum en limitant le budget, il existe plusieurs façons possibles. Tout d’abord, le recours aux papiers peints. Ils permettront à votre chambre d’avoir un look agréable et neuf. Il existe de nombreux motifs et paysages qui peuvent plaire à vos enfants. De plus, les papiers peints protègent également les murs. Vous pouvez également refaire la peinture des murs et des meubles pour un budget réduit. Non seulement vous aurez quelques occupations pour faire du bricolage mais vous aurez le plaisir de les faire. L’idée suivante est le recyclage. Non seulement vous participer à la protection de l’environnement, mais vous valorisez également les objets que vous avez déjà et vous faites ainsi de l’économie.

Comment décorer une chambre de bébé ?

En fait, tout commence par la décoration d’une chambre de bébé. Les parents ont cette immense responsabilité dès que le premier enfant est né. Le bébé, encore très petit, n’a pas la conscience de ce qui lui entoure. La déco pour chambre d’un bébé relève donc des aspirations des parents. Thème, couleur, objets, éclairage… ce sont les parents qui sont seuls maîtres. Toutefois voici quelques idées utiles :

Le thème : pour la décoration de chambre pour bébé garçon , l’idéal est d’avoir un thème à prédominance bleu, pour la décoration de chambre pour bébé fille c’est le rouge clair ou la rose. Mais vous pouvez aussi choisir un thème neutre comme le vert ou l’arc-en-ciel.

Comment décorer une chambre de garçon ?

Le thème dépend de l’âge de votre fils. S’il est encore petit c’est-à-dire moins de 12 ans, il adore les chambres bien colorées. Vous pouvez vous baser sur les personnalités héroïques de dessins animés qu’il adore (batman, spiderman, superman, superwings, sam le pompier…) ou sur les animaux sauvages ou sur la nature. Un petit garçon est vivace et curieux, il adore également les figures sportives et les véhicules de courses. Et enfin, les garçons aiment également les univers de jeux et de la technologie, un thème qui peut leur toucher.

Comment faire la décoration d’une chambre pour fille ?

Pour la décoration de chambre pour fille, les filles adorent les princesses et les animaux (Dora et babouche, Blanche neige, Barbie…). Les jouets qui ressemblent à leurs héroïnes sont à prioriser dans la chambre. Pour la décoration murale, les filles aiment la nature, les paysages sous-marins, et l’environnement Disney. Tous les articles de beauté (peigne, brosse, pince…) attirent également les enfants. Elles aiment jouer avec, alors c’est une idée à méditer également. Et enfin, une bibliothèque avec un miroir pour deux usages : le premier usage, pour apprendre et le second c’est pour se faire belle devant le miroir. C’est un jeu que les petites filles adorent pour ressembler à sa jolie maman.