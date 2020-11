Un beau visage, une belle peau et de magnifiques cheveux peuvent être héréditaires. Toutefois, une bonne gamme de produits cosmétiques est également essentielle pour rehausser sa beauté. Il est donc primordial de bien choisir vos soins corporels ou capillaires au risque d’aggraver vos problèmes de peau ou d’abîmer votre chevelure. Voyons ensemble comment bien sélectionner les produits de beauté avec lesquels nous prenons soin de nous.

Optez pour des produits cosmétiques bio

Essentiellement composés d’ingrédients naturels ou biologiques, les produits cosmétiques bio sont un must pour la peau et les cheveux. L’absence de composantes chimiques leur permet en effet de soigner l’épiderme et la fibre capillaire en profondeur sans les agresser. Toutefois, il est important de sélectionner des produits certifiés bio comme ceux de L’Occitane pour avoir la garantie d’utiliser des cosmétiques de qualité bénéfiques pour la peau et les cheveux, mais aussi respectueux de l’environnement à travers leur caractère écologique.

Par ailleurs, les cosmétiques conventionnels sont réputés pour être agressifs, irritants et sont suspectés d’être cancérigènes, tandis que les produits de beauté biologiques permettent de se faire belle de façon saine.

En outre, il est également primordial d’apprendre à lire l’étiquette des produits. Par exemple, un soin riche en vitamine C aura des propriétés antioxydantes et protégera votre peau des agressions du soleil et des polluants et boostera la production naturelle de collagène. De même, un cosmétique contenant de l’acide hyaluronique permettra de préserver l’hydratation de votre peau, car cet actif peut attirer et fixer un millier de fois son poids en eau. C’est pourquoi constituer sa gamme de produits cosmétiques implique de s’intéresser aux actifs qu’ils contiennent.

Choisir des produits de beauté adaptés à vos besoins

Les besoins en nutriments varient en fonction de vos besoins. C’est pourquoi, pour choisir vos produits de soin corporel ou capillaire, vous devez tenir compte de votre type de peau ainsi que de la nature de vos cheveux.

Par conséquent, si vous avez une peau sensible, vous devez absolument éviter les produits richement parfumés. Tandis qu’une personne avec une peau sèche devra miser sur des crèmes hydratantes. En outre, les problèmes de l’épiderme évoluent en fonction de l’âge. En effet, à partir de 35 ans, les cellules cutanées mettent plus de temps à se régénérer, ce qui provoque une perte de l’élasticité et l’apparition des rides et ridules. Votre peau aura donc besoin d’être stimulée par des soins anti-âge et hydratants.

Le principe est le même pour les cheveux. Par exemple, en optant pour des soins capillaires professionnels et haut de gamme comme Schwarzkopf, vous aurez accès à diverses gammes de produits adaptés à tous les types de chevelure, ce qui vous permet d’utiliser des produits cosmétiques qui vous correspondent.

Par ailleurs, avant de vous laisser séduire par une gamme de soins cosmétiques, nous vous recommandons de consulter un spécialiste. Ce dernier pourra dans un premier temps déterminer quels sont vos réels besoins avant de vous faire des recommandations.

Tenez compte de la réputation du produit

Ce n’est un secret pour personne, il ne faut pas se fier à la publicité pour acheter un article. Le même principe s’applique aux produits cosmétiques. Pour choisir votre gamme de shampoing ou une nouvelle crème hydratante, il est préférable de se fier aux retours clients. Les sites spécialisés sont également une bonne source d’informations pour trouver les meilleurs produits cosmétiques pour le corps ou la chevelure.