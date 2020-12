Noël est une l’occasion parfaite pour se chouchouter façon SPA, chez soi. Le meilleur moyen de profiter de produits qualitatifs toute l’année reste encore les abonnements aux box beauté mensuelles qui contiennent des références certifiées bio. Topo sur les box beauté spécial Noël et bio.

Noël pour se détendre et prendre soin de soi à la maison

Le naturel et le bio sont synonymes de bonne santé et de bien-être. L’hiver est l’occasion de rester dans votre cocon et de vous pomponner pour terminer l’année en beauté. Oubliez le stress occasionné par la crise sanitaire actuelle, entre autres, et prenez soin de vous.

La box beauté bio qui prend soin de vous

Lorsque l’on souhaite prendre soin de soi, l’idéal est d’opter pour une box de beauté certifiée Bio. Elle contient en général des produits dédiés au gommage, à l’hydratation, à la nutrition ou au maquillage. Vous avez le choix entre un pack qui comprend uniquement des produits pour les cheveux ou pour le corps ou une box qui comporte des produits corporels et capillaires tout deux confondus. Les box spécial Noël contiennent généralement des produits destinés à prendre soin de vous en période hivernale. L’avantage avec l’option abonnement avec ou sans engagement est que vous profitez de produits de qualité toute l’année. Vous recevez également une box par mois et pouvez par ailleurs bénéficier d’une réduction.

Les raisons de privilégier les produits Bio

Les produits de beauté font désormais partie du quotidien de beaucoup de Françaises. En effet de plus en plus de consommatrices décident de privilégier les produits certifiés bio. Bien au-delà de la coquetterie, il s’agit en effet de prendre soin de soi et dans ce cadre, rien ne vaut le naturel. Vous ne craignez pas les effets secondaires provoqués par les produits chimiques et bénéficiez d’une efficacité prouvée.

Une box beauté pour se chouchouter à Noël

Les enseignes qui proposent des box beauté bio travaillent avec des marques qui partagent leurs valeurs morales, écologiques et éthiques. Bien souvent, vous ne retrouverez pas ces dernières dans les grandes surfaces conventionnelles où les marques de grande distribution sont reines.

Que contiennent les box beauté de Noël ?

Une box beauté de Noël contient des produits de soins adaptés à votre peau ainsi qu’à la saison et qui sont en outre respectueux de l’environnement. Vous recevrez dans un pochon ou une boîte des produits de soin certifiés bio. Ils sont déclinés en crème pour les mains, crème hydratante visage, gel douche, démaquillant, anti-cernes, lotion pour les cheveux ou pour le corps, etc. La box peut également contenir du maquillage comme un mascara, une BB crème, une ombre à paupières, du vernis à ongles, un fond de teint, du blush, etc. Certaines enseignes incluent également dans la boîte une gourmandise, des goodies ou de petites attentions.

Une box beauté pour chaque femme

Les box beauté vous donnent la possibilité de choisir le type de produits adaptés à votre corps, votre peau et vos cheveux. En effet, durant les périodes de grand froid, chaque femme fait face à divers problèmes. Certaines peuvent avoir une peau qui s’assèche plus ou avoir des cheveux qui nécessitent davantage de nutrition.