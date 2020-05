Après plusieurs mois de congé, il est temps pour vous de reprendre le travail. Cependant, avec des enfants en bas âge, cette étape doit s’effectuer avec délicatesse. Comme les chérubins se sont tellement habitués à votre présence à la maison, ils risquent d’être troublés par votre départ. La séparation peut alors être très difficile à vivre en tant que parent. Comment faire pour mieux gérer la reprise du travail quand on a des enfants ? Nous allons vous donner quelques clés pour réussir cette épreuve avec brio dans la suite de l’article.

1ère étape : la préparation physique et psychologique

Pour un retour au travail réussi, vous devez vous préparer. Anticiper votre retour vous permettra d’être plus serein pendant vos premiers jours au bureau. Aussi, vous aurez l’occasion de préparer les enfants à l’avance et d’éviter ainsi le stress généré par un départ trop brusque. Cette préparation concerne non seulement votre moral, mais également votre physique. Afin que vous ayez l’esprit serein au moment de revenir au bureau en laissant vos touts petits derrière vous, n’oubliez pas de reprendre contact avec vos collègues. Ces derniers pourront alors vous mettre à jour sur les nouveautés au sein de l’entreprise afin que vous soyez plus à l’aise. Vous devez également vous préparer physiquement pour empêcher les tensions de s’installer. Reprenez tout doucement le sport, achetez-vous de nouvelles tenues pour vous sentir bien dans votre peau et surtout, reposez-vous suffisamment afin de reprendre des forces.

2e étape : la gestion de la séparation

Il est vrai qu’il est dur de vous séparer de vos bouts de choux. Toutefois, rassurez-vous. Tous les parents qui travaillent doivent faire face à cette épreuve. La culpabilité de devoir laisser la garde des chérubins à d’autres peut vous gâcher vos journées. Cependant, tôt ou tard, elle finira par vous quitter. Pour les enfants, la séparation est tout aussi difficile. Si vous ne les préparez pas en amont de votre départ, ils peuvent se sentir délaissés. La solution est donc de leur mettre en confiance. Rien ne vaut une discussion sérieuse avec les enfants pour leur expliquer les raisons de votre départ. Ainsi, ils comprendront les raisons qui vous poussent à vous en aller pour ensuite revenir à la fin de la journée pour leur faire de gros câlins. Profitez de vos petits moments d’intimité pour faire comprendre aux petits qu’ils seront gardés par une personne autre que vous afin qu’ils ne soient pas surpris.

3e étape : le choix du mode de garde d’enfant

En ce moment, il existe tellement de solutions de garde d’enfant qu’il n’est pas facile de se retrouver. Face aux nombreux choix qui s’imposent, vous devez prendre le temps de bien réfléchir à ce qui serait le mieux pour vos bambins. Parmi les modes de garde qui ont le vent en poupe ces dernières années, vous pouvez retrouver la fille au pair. En échange d’un toit, de la nourriture et un peu d’argent de poche, elle s’occupera bien de vos enfants et vous aidera en même temps dans les tâches ménagères. La crèche constitue également un moyen de faire garder les touts petits. Si vous avez envie d’opter pour cette méthode, le mieux serait d’effectuer votre inscription environ quelques mois en avances pour éviter le stress. Sinon, vous pouvez également choisir une garde d’enfant intelligente comme proposée par Assadia. Afin de retrouver les informations concernant cette alternative, vous pouvez cliquer sur le lien https://www.assadia.fr. Bref, afin que votre retour au travail soit une réussite, faites le bon choix. Cela vous permettra d’avoir l’esprit tranquille.

4e étape : la définition de votre objectif

Certes, il n’est pas facile de reprendre votre rythme d’avant. Cependant, avec de la persévérance, vous pouvez être sûr de pouvoir revivre vos exploits comme auparavant. Après des jours et des jours passés avec vos enfants, vous avez certainement oublié certaines de vos priorités, d’où l’importance de cette dernière étape. Avant de reprendre votre vie professionnelle, il serait judicieux de vous projeter dans l’avenir. En vous fixant un objectif que vous devrez essayer d’atteindre, vous pourrez mieux vous concentrer. Cela vous aidera également à ne pas culpabiliser au moment de laisser vos enfants. Dites-vous que tout ce que vous accomplirez aujourd’hui permettra à vos petits bouts d’avoir un brillant futur. Prenez une feuille de papier et essayez de vous imaginer dans les prochaines années à venir. Écrivez tout ce qui traverse dans votre esprit pour conserver vos objectifs en écrit. À chaque fois que vous ressentirez le besoin de tout arrêter, vous pourrez les consulter. Il peut s’avérer efficace lorsque vous commencez à vous sentir mal à l’aise durant les premiers jours de travail sans voir les enfants.

Une bonne gestion de la reprise du travail est cruciale aussi bien pour la maman que pour le papa. Suivre ces étapes vous permettra de bien vivre la séparation et d’avoir du succès dans votre vie professionnelle.