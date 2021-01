Avec la crise sanitaire du Covid-19, certains professionnels de santé ont mis en place la téléconsultation et des examens médicaux en ligne afin de respecter les consignes liées au confinement. Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers ou encore les orthophonistes proposent ainsi la prise en charge à distance. Les patients n’ont alors plus besoin de se déplacer pour réaliser leurs examens médicaux et profiter de la continuité de leurs soins sans craindre d’être contaminé. Cela se traduit aussi par un gain de temps considérable. Mais quels sont les examens qui peuvent se faire en ligne ?

Réaliser un test auditif en ligne

Pour faire un test auditif gratuit en ligne, vous devez vous rendre sur une plateforme dédiée et suivre les indications qui s’affichent à l’écran. Vous n’aurez plus qu’à calibrer votre casque audio ou vos enceintes. Le résultat du test vous donnera une idée et une estimation de votre perte auditive.

Avec ce type de test, vous pourrez évaluer rapidement votre audition. Il s’agit d’une solution instantanée pour tester ses aptitudes auditives. Vous n’aurez besoin que de 3 minutes maximum pour tester votre capacité à distinguer les nombres et les mots dans un milieu bruyant. Pour ne pas fausser les résultats, il est recommandé d’effectuer le test sans interruption et de le faire dans un environnement calme. Vous pouvez soit utiliser des haut-parleurs, soit un casque audio.

Il est toutefois à noter que ce type de test auditif en ligne ne remplace pas un véritable test auditif avec un professionnel audioprothésiste ou un médecin ORL. Il ne s’agit en aucun cas d’un vrai diagnostic médical. De ce fait, il est toujours conseillé de consulter un professionnel si vous souffrez d’une réelle perte auditive. L’audioprothésiste vous aidera à effectuer un examen complet.

Tester sa vue en ligne

Si vous avez des problèmes visuels, vous avez sûrement besoin d’une paire de lunettes. Pour vous en assurer, il est essentiel d’effectuer un test de vue. Actuellement, il est aussi possible de réaliser un diagnostic en ligne. Pour ce faire, vous avez besoin de faire quelques examens qui permettront de dresser un bilan de votre vue.

Il s’agit d’une solution efficace, simple et rapide. Certains tests demandent seulement 7 étapes pour déterminer votre acuité visuelle, votre sensibilité au contraste, votre astigmatisme, votre vision des couleurs et votre vision de près. Un test visuel complet en ligne vous permettra également de détecter un éventuel signe de l’apparition d’une DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge). Dans le cas où certains signes sont présents, il est recommandé de se rapprocher d’un professionnel de la santé visuelle. Les tests en ligne ne sont en effet pas suffisants pour déterminer votre éventuel problème visuel.

À l’issue d’un test visuel en ligne, vous avez néanmoins la possibilité de savoir si vous êtes myope, avec des difficultés à voir des objets de loin, car ils apparaissent flous. Les tests en ligne vous permettent également de vous assurer que vous n’avez pas un problème d’hypermétropie, avec un problème de vision de près. Il est également possible que vous soyez astigmate, ce qui signifie que votre vision est déformée et floue de près comme de loin, ou encore presbyte, un problème généralement lié au vieillissement des yeux entraînant la difficulté à voir de près. Pour être sûr du résultat, il est toujours conseillé de réaliser une analyse avec un ophtalmologiste. Seul ce dernier pourra diagnostiquer l’état de votre vision.

Effectuer un test de santé bucco-dentaire

Afin de vérifier votre santé bucco-dentaire, vous pouvez aussi effectuer les premiers examens en ligne. Vous pourrez ainsi savoir si vous risquez d’avoir un problème parodontal ou carieux. Certaines plateformes proposent des tests rapides de 2 minutes conçus par des chirurgiens-dentistes experts. À l’issue des premiers tests, vous serez capable d’identifier vos risques parodontaux, c’est-à-dire les problèmes liés aux tissus de soutien des dents mais également vos risques carieux.

Ainsi, vous saurez si vous devez faire quelques réajustements au niveau de vos habitudes d’hygiène bucco-dentaire, ou encore vous rapprocher d’un dentiste. Si les premiers examens peuvent se faire en ligne, cela ne remplace évidemment pas un vrai rendez-vous et une analyse sur place.

Covid-19 : test de risque de contamination

En ce qui concerne la Covid-19, tout le monde peut être à risque. Pour savoir si vous êtes contaminé ou si vous risquez de souffrir d’une forme grave, il est possible de faire des tests et des examens médicaux. Certains tests en ligne sont disponibles pour calculer votre risque par rapport au développement de la maladie. Les résultats de ces examens dépendent de votre sexe, votre âge et de vos antécédents médicaux.

Ces tests vous demandent d’effectuer un exercice physique et de vérifier par la suite si vous avez des problèmes au niveau de votre respiration. Il vous faudra également renseigner votre température au cours des derniers jours. Les tests en ligne vous demandent également votre état actuel, notamment si vous avez une sensation de fatigue, des courbatures inexpliquées, des maux de tête, de la fièvre, etc. Vous pourrez par la suite savoir si vous êtes contaminé ou non. Toutefois, ces tests ne remplacent pas un vrai test sérologique.

Si votre cas est suspect, il est vivement recommandé de contacter directement votre médecin traitant. Ce dernier saura vous conseiller. Dans tous les cas, il est recommandé de respecter tous les gestes sanitaires, comme la distanciation sociale, le port du masque, le respect de la zone de sécurité, le respect d’une bonne hygiène de vie, etc.

Il est encore possible de faire de nombreux tests en ligne. Vous pourrez par exemple vérifier si vous souffrez d’une allergie ou encore si vous avez des risques élevés de subir un accident vasculaire cérébral. Vous pourrez également vérifier votre risque potentiel au cancer de la peau, au cancer du sein ou encore au col de l’utérus. À l’aide de quelques tests simples, vous pourrez alors déterminer votre état de santé. Toutefois, il est utile de rappeler que ces tests ne remplacent en aucun cas un diagnostic médical réalisé par un vrai professionnel de santé.