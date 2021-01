Une bonne alimentation permet de lutter contre plus de 80% des maladies auxquelles nous pouvons être confrontés chaque jour. Afin de vous aider à adopter une alimentation saine, vous pouvez vous aider de compléments alimentaires, ceux-ci doivent, bien entendu, compléter une bonne alimentation. Mais peuvent-ils la remplacer ?

Quelle est l’importance d’un complément alimentaire ?

Un complément alimentaire est une substance concentrée, contenant un ou plusieurs nutriments pour lutter contre certaines anomalies. Il contient plusieurs sels minéraux (calcium, manganèse, phosphore, fer, potassium) et des vitamines (vitamines B1, B2, C, E, K, etc.). Il se présente sous plusieurs formes à savoir : comprimés, poudre.

Les compléments alimentaires ont pour objectif de compléter l’alimentation. Ils apportent un gain nutritionnel au niveau des acides gras, des antioxydants, des acides aminés, des vitamines et des sels minéraux. Grâce à leur composition, ils participent, selon ce site, au fonctionnement et à la bonne vitalité de l’organisme. Ils donnent un coup de main au corps pour réajuster ses déficiences en nutriments en apportant les suppléments adéquats.

Peut-on substituer des compléments alimentaires à une alimentation saine ?

Lorsqu’elle est variée, l’alimentation est suffisante pour donner tous les nutriments indispensables à l’organisme. Elle ne peut, de ce fait, pas être remplacée par des compléments alimentaires. Ces derniers sont nécessaires uniquement en cas de carence nutritionnelle. Si votre alimentation est saine, vous n’aurez donc pas besoin de compléments alimentaires. Il est donc important de retenir qu’aucun complément alimentaire ne pourrait substituer une alimentation équilibrée. Toutefois, les associer à votre alimentation est l’idéal pour booster votre énergie au quotidien.

Quels compléments alimentaires faut-il privilégier ?

Le choix des compléments alimentaires dépend de vos besoins en la matière.

Les compléments alimentaires pour un apport en vitamines

Il peut être difficile d’avoir toutes les vitamines nécessaires dans notre alimentation à cause du grand nombre d’aliments congelés ou génétiquement modifiés présents sur le marché. Ainsi, pour bien fonctionner, votre organisme a besoin d’une quantité suffisante de vitamines. De ce fait, les compléments alimentaires riches en vitamines B, C et D sont les meilleurs pour combler ce manque. Ils vous permettront de booster votre énergie, ils représentent un parfait allié santé. Ils sont adaptés à tout le monde pour un bien-être optimal.

Les compléments à adopter en période de stress

Avec le stress vécu au travail ou au cours des études, il n’est pas toujours facile d’adopter une alimentation saine. Par ailleurs, le stress et l’angoisse réduisent considérablement les réserves du corps humain en magnésium. Afin d’y remédier, vous devez ajouter à votre alimentation, des compléments riches en magnésium, en oméga et en oligo-éléments.

Quels compléments alimentaires pour les seniors et les sportifs ?

Avec l’âge, les seniors doivent consommer des compléments alimentaires suffisamment riches en protéines pour gagner en force et en énergie. Quant aux sportifs, ils en ont également besoin pour maintenir leur musculature en pleine forme. Les compléments alimentaires riches en vitamines et en minéraux sont donc aussi très importants pour eux. Ainsi, prendre des compléments alimentaires peut vous aider, mais ne doit en aucun cas remplacer une alimentation saine. Choisissez des formules adaptées à vos besoins et activités du moment.