3 / 5 ( 1 vote )

Au cours du brossage des dents le matin ou le soir, il vous arrive de voir vos gencives saigner ? Sachez qu’il vous faut vite traiter le problème afin d’éviter que cela ne vous apporte d’autres problèmes buccaux. Dans cet article, certaines astuces de maison vous seront données pour vite régler le souci.

Quelques remèdes contre les maux de gencive

Le premier remède dont il sera question ici est : le bain de bouche. Il se fera au moins 2 fois par jour. Le bain de bouche est une méthode qui vous permet de plonger les dents et la gencive dans un liquide spécifique dans le but d’éliminer les bactéries et autres agents intrus qui causent des soucis dentaires. Pour donc réaliser votre bain de bouche pour lutter contre les saignements et les douleurs de gencive, vous pouvez soit utiliser du sel, du bicarbonate de soude, du citron, ou l’eau des feuilles de sauge. Voici la préparation :

Pour le sel : dans un verre rempli d’eau, versez une cuillère à soupe de sel et mélangez correctement. La solution est prête pour le bain de bouche.

Pour le bicarbonate de soude : exactement comme pour le sel, versez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un verre d’eau bien rempli, puis mélangez.

Pour l’eau des feuilles de sauge : lavez bien les feuilles de sauge et mettez-les dans un récipient d’eau. Laissez bouillir quelques minutes de manière à ce que l’eau soit bien remplie des propriétés des feuilles puis laisser refroidir. La solution pour faire votre bain de bouche est prête.

Pour le citron : dans de l’eau tiède, pressez du jus d’un demi-citron puis remuez.

Le deuxième remède à voir est celui à base des clous de girofle. L’astuce consiste à mâcher correctement quelques clous de girofle. Cela peut être difficile pour certains alors vous pouvez les laissez tremper dans de l’eau tiède et utiliser l’eau pour faire un bain de bouche tout simplement.

En dehors de ces remèdes, vous pouvez lutter contre les problèmes de gencive en ayant une bonne hygiène buccale. Cela évitera l’intrusion des microbes, des plaques dentaires et autres causes des douleurs et saignement de la gencive. Si malgré tout cela, vous n’avez toujours pas satisfaction, allez consulter un dentiste. Ce dernier saura exactement ce qui ne va pas et vous prescrira un traitement adéquat.

Source :

https://astucesdegrandmere.net/remedes-naturels-contre-linflammation-de-gencive/