Une femme bien équilibrée est une femme qui arrive à maintenir l’ordre aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa maison, ce qui n’est pas toujours évident. Être active dans le monde professionnel occupe une grande partie de la journée. Et on en arrive à oublier notre maison et d’en prendre soin pour lui donner l’aspect convivial grâce auquel elle est accueillante. Or la maison doit être pour nous comme un nid est pour son oiseau, un réconfort. Il est donc important de chouchouter son intérieur en s’assurant qu’il soit toujours bien propre et équipé au mieux. Après une rude journée de travail, vous retrouverez ainsi une chaleureuse demeure, accueillante et cosy.

Quelques idées pour rendre son intérieur chaleureux et accueillant.

Prendre soin de son intérieur et créer une atmosphère agréable à vivre passe tout d’abord par un entretien hebdomadaire et/ou quotidien. À cela, s’ajoutent d’autres éléments comme le bon rangement des équipements dont toute maison a besoin pour être confortable et habitable, mais aussi la décoration, qui vient apporter une touche d’élégance à l’ensemble.

La décoration est importante parce qu’elle permet d’embellir les pièces de votre maison selon vos goûts. Vous choisirez les couleurs qui vous parlent, les mobiliers et accessoires de décorations qui vous mettront à l’aise, vous et votre famille. Si vous n’avez pas beaucoup d’idées, vous pourrez vous inspirer en consultant des magazines accessibles sur jemabonne.fr, une plateforme qui vous propose des formules d’abonnements à des titres féminins, actualité, jeunesse, people, TV et loisirs. Vous aurez accès à un nombre important de possibilités pour vous abonner à des magazines qui vous aident à rendre votre intérieur charmant. Ainsi, on prend du temps pour soi en lisant un magazine sympa, et en plus on trouve de l’inspiration pour refaire sa déco.

Quel style de décoration en 2020 ?

Cette année, le style scandinave est très apprécié, notamment la tendance scandicraft. Il s’agit d’un développement moins épuré et minimaliste du style nordique standard. Vous pouvez désormais vous permettre quelques fantaisies pour créer une ambiance qui réchauffe et qui dynamise votre intérieur. Le nouveau style scandinave adopte plus de couleurs, plus de textures et de matières pour un intérieur propice au cocooning.

Le style afro passe également très bien, avec les accessoires en imprimé wax qu’on adore. Les meubles adoptent un design graphique et coloré qui apporte une touche particulière dans les intérieurs. N’hésitez donc pas à vous inspirer de ces motifs riches en peps, des dessins qui se répètent et qui se marient parfaitement avec la tendance des papiers peints. Lorsqu’ils sont utilisés pour habiller les coussins, les tissus africains apportent de la gaieté et du style à votre intérieur.

Le choix des matières et des couleurs

Le choix de matériaux naturels pour la décoration de vos pièces est très tendance en ce moment. Vous pouvez opter pour des meubles confectionnés avec le rotin, l’osier, le raphia, le cannage, le bambou, etc. Vous retrouverez aussi des accessoires tressés authentiques comme les luminaires et autres objets de décoration. Toutefois, veillez à ne pas en faire trop. L’idée est de le mixer les matières naturelles avec d’autres matières intéressantes comme le lin ou le velours pour rester élégant.

En ce qui concerne les couleurs, la tendance scandinave s’appuie sur des teintes claires et pastel, que vous pourrez accompagner de quelques tonalités vives comme le jaune et le bleu, ou encore des couleurs naturelles comme le taupe ou le camel.