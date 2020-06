Idée déco : une horloge design dans l'air du temps !

En décoration d’intérieur, faites l’impasse sur la banalité même lorsqu’il s’agit des objets du quotidien. En effet, bien choisi, un accessoire aussi utile qu’une montre murale apportera une touche design et originale à votre déco intérieure. Comment choisir le modèle qui magnifiera votre salon ? Que faut-il considérer avant d’acheter une horloge design ? Découvrez le guide des tendances du moment ainsi que nos trucs et astuces pour habiller votre intérieur avec caractère.

Horloge décorative, offrez-vous le temps qu’il vous faut !

À la fois utile et décorative, l’horloge se décline aujourd’hui en autant de matières et de formes possibles et imaginables. Comme on peut le voir à travers le catalogue d’objets du Quai Des Horloges, les modèles proposés sur le marché, qu’il s’agisse de monstres, d’horloges ou de montres à gousset, s’adaptent aux divers courants stylistiques.

Mais la véritable tendance du moment reste les montres murales sans cadre ou horloge à poser. Il s’agit d’un concept d’horloge où le mécanisme, les aiguilles et les chiffres se placent directement sur le mur ou le support de votre choix. Ce type d’ensemble dynamique et minimaliste permet d’aller au-delà des limites conventionnelles et permet de laisser libre cours à l’imagination. Et les combinaisons sont innombrables, car il est possible de personnaliser à souhait la forme, la matière, mais surtout la taille de votre horloge.

Aujourd’hui, l’effet design se mesure à la taille de la montre murale. En effet, que ce soit dans les salles d’attente ou dans les bureaux, les montres murales ont tendance à se faire discrètes. Elles se limitent aux designs classiques pour demeurer facilement lisibles et ainsi remplir leur fonction première : indiquer l’heure.

En revanche, pour attirer l’attention et surprendre, choisissez des horloges où la démesure n’a d’égale que leur style. Pour les pièces à vivre, une horloge de 60 cm et plus fera tout son effet. Mais pour habiller un hall d’entrée, vous pouvez commander des horloges géantes à partir de 80 cm de diamètre. Pour les modèles uniques et personnalisés, vous pouvez aller à la rencontre des artisans français qui exercent leurs talents dans la décoration d’intérieur.

En général, le choix d’une horloge décorative obéit aux codes basiques du design. Fabriquée dans un matériau contemporain style « Alu Brossé », elle ira parfaitement avec un intérieur moderne. Préférez aussi un design épuré et minimaliste pour compléter le tableau. Pour les lofts et autres décors industriels, privilégiez plutôt les métaux pour renforcer le côté brut de votre décoration.

La ferronnerie d’art est particulièrement mise à contribution pour les pièces artisanales d’exception. Par ailleurs, si vous recherchez l’effet vintage, rien ne vaut une bonne vieille horloge murale d’époque au rendu artisanal. Si vous n’arrivez pas à en trouver dans les brocantes, sachez que le cachet rustique est devenu une marque de fabrique courante qu’on retrouve dans le commerce.

Par contre, les horloges à poser sont moins conventionnelles. Elles se placent sur pratiquement tous les supports. Elles s’avèrent aussi très pratiques lorsque vous disposez d’un large espace à décorer. Les modèles classiques sont les plus courants. Aussi, la personnalisation réside dans l’agencement des chiffres du cadran. Ce type d’horloge décorative se glisse n’importe où : au bureau, dans la cuisine, dans la chambre d’enfant, etc. Les modèles pour les chambres d’enfants sont en général plus colorés et fantaisistes afin d’éveiller leur curiosité.

Osez l’originalité avec une montre murale hors du commun

Les amateurs de DIY (Do It Yourself) se plairont à fabriquer leur montre murale unique. Voici quelques pistes à explorer :

Les souches et les troncs d’arbres : faites revivre une vieille souche d’arbre en la plaçant dans votre salon. Cette alternative très pratique fait partie des plus prisées aujourd’hui. En effet, les arbres ont l’avantage de posséder une forme circulaire qui sera parfaite pour un cadran. En pratique, il suffit de faire une découpe transversale de la partie désirée. L’épaisseur dépendra du diamètre : en règle générale, plus le diamètre est important, plus la coupe devra être épaisse. L’aspect irrégulier des bords apportera le cachet unique de ce support naturel. La pose d’un vernis ou d’un produit naturel comme l’huile de lin sera nécessaire pour la conservation du bois.

Un disque vinyle : reconvertissez vos disques 33 et 45 tours en montre murale en deux temps trois mouvements. Cette opération simple nécessite peu de temps. Il suffit d'accoler le mécanisme au centre du disque et le tour est joué. Les chiffres se collent sur le disque lui-même ou en dehors de la circonférence de celui-ci. Le degré de personnalisation est faible, mais ces horloges improvisées apportent une touche vintage qui a tout pour plaire.

Quel que soit votre choix, la réussite de votre design repose sur l’harmonie des matières. Ainsi, privilégiez les kits d’aiguilles et de chiffres fabriqués dans des matières et des couleurs qui ne vont pas dénaturer votre support. Mettez en avant le contraste bois et métal par exemple ou encore choisissez des chiffres colorés pour les disques en vinyle.

Quel thème choisir pour une horloge murale originale ?

Plusieurs thèmes sont à l’honneur pour les montres murales. Les horloges industrielles mettent en avant les mécaniques apparentes et les structures brutes en métal. Les chiffres romains viennent compléter le cadran pour un rendu visuel sobre, mais élégant. Parfois, les montres murales industrielles se déclinent en bois. Elles sont reconnaissables à leur forme géométrique, à leur ton sobre et à leur design épuré. Les fabricants proposent désormais de très nombreux modèles, tous plus esthétiques les uns que les autres.

De leur côté, les horloges artisanales sont plus riches en originalité. En effet, elles utilisent aussi bien le bois que le fer, mais aussi les autres métaux comme le bronze. Le mélange des matières est aussi d’actualité pour donner une touche de caractère pluriel au travail des artisans. Le soleil et les astres arrivent en tête des thèmes les plus repris pour les horloges personnalisées. Le bronze poli et le cuivre sont utilisés pour restituer le rayonnement des astres.

Par ailleurs, le bois et ses imperfections offrent aussi aux créateurs une matière première intarissable pour créer des montres murales décoratives uniques. Enfin viennent les horloges au design moderne qui adoptent le thème de l’art abstrait. Elles se présentent avec des formes inattendues et une palette de couleurs plus riche.