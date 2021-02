5 / 5 ( 1 vote )

Pratiques, tendance et élégants, les luminaires connectés ont gagné leur lettre de noblesse au cours de ces dernières années. Ils équipent de nombreux foyers et des entreprises les installent dans leurs locaux. Les fabricants rivalisent de créativité afin de proposer des produits répondant aux attentes des utilisateurs. Trouver un modèle approprié devient alors difficile. Ce guide vous aidera à trier les meilleurs luminaires connectés.

Critères de choix : comment bien choisir son luminaire connecté ?

Le design

Le luminaire contribue à la décoration. Vous avez le choix entre plusieurs versions telles que les appliques, les spots ou encore les suspensions. En plus de vos préférences personnelles, préserver une bonne harmonie entre les différents éléments d’une pièce reste essentiel. Ce principe est également valable pour l’illumination du jardin et de la piscine. Des fabricants étoffent leur catalogue en misant sur un style vintage, ils ont relancé les ampoules à filament.

Les fonctionnalités

Contrairement aux luminaires standards, vous pouvez moduler l’intensité de la luminosité d’une ampoule connectée. La couleur évoluera et la lumière sera douce ou forte selon les moments de la journée. Des constructeurs vont plus loin, ils concoctent des scénarios variés qui garantissent des ambiances distinctes.

La commande à distance constitue une réelle différence. Cette fonction vous facilite la vie et surtout, elle renforce la sécurité. Les lampes s’allument, même lorsque vous n’êtes pas encore chez vous.

Les critères techniques

La lumière influence votre humeur et elle agresse vos yeux si elle est trop vive. La quantité émise s’exprime en lumens. Une lampe puissante convient pour les grandes pièces et l’éclairage extérieur tandis qu’une gamme douce est destinée aux chambres à coucher. Toutefois, combiner les modèles dans le salon permet de varier le plaisir. La consommation énergétique est aussi essentielle. Il est important de trouver le juste milieu entre puissance et économie d’énergie. À titre d’exemple, les ampoules connectées s’appuyant sur le protocole Zigbee sont plus économiques que celles utilisant le Wi-Fi.

Les applications

Les applications simplifient la gestion des luminaires connectés. Sont-elles accessibles, faciles à installer ou nécessitent l’intervention d’un spécialiste ? Des programmes peuvent piloter plusieurs luminaires.

Aujourd’hui, vous pouvez contrôler les luminaires avec les assistants vocaux comme Assistant, Alexa et Siri. Toutefois, certains fabricants exploitent leur propre hub tandis que d’autres misent sur une compatibilité avec toutes les plateformes domotiques.

Les options supplémentaires

Enceintes tendances, caméras, diffuseurs, détecteurs de fumées ou de mouvements, les modèles sont reliés à d’autres objets connectés. Au cas où ces bonus ne sont pas prévus au sein du pack d’origine, les marques vous offrent la possibilité de les ajouter. La synchronisation avec le téléphone apporte un énorme plus. Par exemple, les ampoules clignotent lorsque vous recevez un appel et un jeu de lumière agréable vous réveille au matin.

L’entretien

Un nettoyage régulier préservera l’éclat de vos luminaires. Faut-il un produit spécifique ou des produits d’entretien classiques suffisent ? En effet, les lampes LED durent longtemps, mais leur durée de vie est limitée. Le remplacement est-il à la portée de tous ?

Un aperçu des modèles sur le marché

La démocratisation d’Internet et la performance des smartphones boostent le développement des luminaires connectés. De nombreuses marques sont présentes sur ce créneau porteur.

Philips Hue

Philips s’est forgé une solide réputation sur le secteur, le pack de base comporte 2 ampoules. Elle se démarque par ses fonctionnalités. Vous réglez l’intensité lumineuse selon vos envies. Modifier les couleurs est également possible. Et surtout, vous avez la possibilité de paramétrer l’allumage des lumières. Néanmoins, les Philips Hue requièrent un kit de démarrage, augmentant ainsi votre investissement initial.

Lifx Mini Color

Les LIFX Mini se distinguent par leur compacité. L’installation est simple et rapide, la présence d’un hub spécifique n’est pas nécessaire, l’objet établit une liaison directe avec votre Wi-Fi. Avant de choisir entre Google Home, Alexa et Homekit, vous aurez l’occasion de comparer leurs spécificités, ces modèles prennent en charge tous ces assistants vocaux. La marque commercialise aussi des rubans connectés si vous préférez une autre forme.

Xiaomi Yeelight

Le constructeur chinois continue à diversifier sa gamme de dispositifs intelligents. Cette fois-ci, il a réalisé un effort particulier au niveau du design. Le revêtement plastique renforce l’élégance des Yeelight. La connexion au réseau local s’effectue sans pont, l’application vous garantit l’accès à plusieurs modes. Fidèle à ses habitudes, la marque propose un tarif abordable.

WiZ LED Smart Bulb

WiZ commercialise une grande variété de lampes connectées. Une télécommande facilite le contrôle des luminaires. L’application est aussi disponible sous iOS et Android. L’apparaige requiert un peu de patience, il dure longtemps. Quand le processus est terminé, vous adaptez la luminosité et la couleur à vos besoins.

Conclusion

Se faire plaisir est primordial, le choix d’un luminaire connecté dépend de vos goûts. Ensuite, portez votre attention sur les options et le côté pratique. Prenez le temps de comparer les offres afin de bénéficier d’un excellent rapport qualité-prix.