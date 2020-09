5 / 5 ( 1 vote )

D’après les résultats de nombreuses enquêtes, le thé, ce breuvage originaire de Chine, est après l’eau, la boisson la plus consommée dans le monde. En effet, environ 25 000 tasses de thé sont bues chaque seconde sur la planète, soit plus de 2 milliards de tasses au quotidien. Dans l’Hexagone, cette boisson a également du succès, car deux personnes sur trois en boivent régulièrement. D’ailleurs, selon un proverbe anglais qui se vérifie aisément en France « La gravité d’une situation dans la vie est instantanément réduite de moitié après la dégustation d’une tasse de thé ». Alors, pourquoi le thé est-il le chouchou de nombreux Français ? On vous dit tout.

Le thé et ses bienfaits

Si le thé est la deuxième boisson la plus consommée au monde, c’est parce qu’elle est réputée pour avoir des effets très bénéfiques sur l’organisme humain. Utilisée depuis des millénaires, cette infusion contient des antioxydants, dont les célèbres polyphénols, qui participeraient activement à la réduction du risque de cancer de l’œsophage et de l’estomac.

Même si aucun lien formel n’a été établi entre la consommation de thé et la lutte contre le développement du cancer, il n’en reste pas moins que les flavonoïdes contenus dans cette infusion augmentent la résistance de l’organisme humain contre la déclaration des maladies cardiovasculaires. Cela expliquerait pourquoi les buveurs invétérés de thé sont moins sujets aux accidents cardiovasculaires et aux pathologies cardiaques.

Par ailleurs, les antioxydants présents dans le thé favorisent la régulation du cholestérol. D’après les résultats d’une étude chinoise réalisée en 2012 portant sur une centaine de sujets adultes en surpoids, le thé vert facilite la perte de graisses au niveau du ventre. Pendant 3 mois, un groupe a bu du thé vert et un autre a consommé du placebo. À la fin des 12 semaines d’expérience, le groupe qui avait consommé du thé vert avait perdu plus de poids que les autres, dont principalement les graisses viscérales. Il est également important de noter que ce breuvage a une action naturellement diurétique et drainante.

Enfin, gardez à l’esprit que le thé n’est pas seulement bon pour votre corps, il l’est aussi pour votre tête. Il contient effectivement de la caféine, mais en proportion moins importante que le café. En conséquence, il permet au buveur de rester éveillé sans l’exciter. En outre, il stimule l’attention et impacte positivement l’humeur, non seulement grâce à la présence de caféine, mais également de L-théanine et de polyphénols.

Pourquoi préférer le thé au café ?

Le thé et le café sont deux boissons très consommées dans le monde. Si vous vous demandez laquelle choisir comme breuvage au quotidien, nous vous recommandons fortement le thé.

En effet, outre les bienfaits qu’il propose, le thé contient au même titre que le café, de la caféine. De fait, si vous cherchez à rester éveillé sans toutefois subir une forte excitation, une infusion est la meilleure solution qui s’offre à vous.

De plus, pour déguster une tasse de thé, vous n’avez pas besoin d’ajouter du sucre, ce qui n’est pas vraiment possible avec le café, à moins que vous n’aimiez le goût amer de cette mixture. Enfin, il existe différentes saveurs de thé, ce qui vous permet de varier le goût de votre breuvage, tandis que le café reste du café, un liquide noir très amer, qui n’est pas au goût de tous.