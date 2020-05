5 / 5 ( 1 vote )

On déteste tous ces petits insectes qui infestent les cuisines ou parfois toute la maison. Si vous aussi vous cherchez désespérément comment se débarrasser de ces moucherons qui se multiplient sans cesse, vous êtes au bon endroit. Découvrez nos 10 astuces simples et efficaces pour stopper l’invasion des moucherons dans votre cuisine ou dans toute la maison.

Les règles de base contre à avoir

Conservez toutes nourritures (viande, fromage, fruits, poissons, etc.) dans un réfrigérateur ;

Bouchez vos bouteilles de vin ;

Ne stagnez pas de l’eau dans l’évier ou dans les verres d’eau ;

Évitez de laisser de vaisselle sale dans l’évier, sur la table ou n’importe où ailleurs ;

Nettoyez correctement le sol et les lieux de travail ;

Séchez les lieux de travail après un nettoyage humide ;

Mettez vos provisions (bonbons, chocolats, biscuits…) dans des bocaux ;

Optez pour des poubelles à couvercle et sortez-les ;

Désinfectez vos poubelles avec de l’ammoniaque ;

Mettez hors de la cuisine les gamelles de vos animaux domestiques.

Deux techniques rapides pour en éliminer le maximum

Bien qu’elles ne solutionnent pas définitivement le problème, des manœuvres simples et efficaces permettent d’en tuer le plus possible :

L’aspirateur : passez-le sur les nuées de moucherons. Pour qu’ils ne s’échappent pas, il faut que vous fermiez bien le sac à poussière dans un autre sac en plastique.

Les rubans encollés : encore appelés rubans tue-mouches ou attrape-mouches, ils attirent les moucherons par la couleur. Ces rubans sont généralement accrochés aux poignets des placards et au plafonnier.

Par exemple, le fait de faire usage de la méthode de l’huile dans le fond d’une assiette pour retenir les moucherons ne constitue pas la meilleure des solutions. Découvrez donc les autres astuces.

Le piège de la bouteille débouchée

D’abord, le contenant de la bouteille peut-être soit du sirop, soit de la bière ou soit des morceaux de viande crue. Ensuite, placez-la de manière stratégique dans un endroit. Enfin, les moucherons une fois à l’intérieur de la bouteille ne pourront plus en ressortir. Il suffira juste de vider la bouteille chaque jour et de reprendre le processus.

Le piège du bol de vinaigre de cidre

L’appât se déroule comme suit :

Ajoutez, dans le bol de vinaigre préalablement préparé, quelques gouttes de votre liquide vaisselle puis mélangez ;

Mettez le bol au milieu de la cuisine et vous constaterez que les moucherons seront pris au piège par l’odeur du vinaigre ;

Répétez tout ceci tous les jours.

Le piège avec l’eucalyptus

La particularité de ce piège est que cette solution fera fuir ces insectes. Dans un premier temps, vous ferez bouillir dans 5 litres d’eau, 150 g de feuilles d’eucalyptus pendant un quart d’heure. Dans un second temps, vous laissez refroidir la solution préparée puis vous la filtrez. Enfin, après l’avoir versé dans une bouteille munie d’un spray, vous vaporisez. L’eucalyptus est l’un des meilleurs répugnants pour les moucherons.

Le piège de l’huile essentielle de géranium

Ici, la solution à vaporiser est composée d’eau (100 cl) et d’huile essentielle de géranium (8 gouttes).

Le piège avec l’huile essentielle de menthe poivrée

À l’aide d’un diffuseur électrique, diffuser l’huile de menthe poivrée qui constitue aussi un répulsif des moucherons.

Le piège au citron et au clou de girofle

Piquez des clous de girofle dans une moitié de citron posée sur une soucoupe.

Le piège au mélange anti-moucherons

Voici les ingrédients à utiliser : vinaigre d’alcool blanc, de la lavande et de l’eau. En effet, mélangez ¼ de vinaigre d’alcool blanc puis ajoutez ½ litre d’eau suivi de quelques gouttes d’huile essentielle de lavande. Il reste donc à vaporiser.

Le piège à huile essentielle d’arbre à thé

Posez sur des morceaux d’éponges quelques gouttes de cette huile. Déposez-les dans la poubelle et les autres coins de la pièce. Pour que cette recette fonctionne, il faut fermer toutes les issues de la pièce afin que l’odeur se condense bien. Vous ouvrirez, quelques temps après, les portes et fenêtres afin que les moucherons sortent.

Le piège de la bouteille plastique touée et du vinaigre balsamique

Voici comment faire :

Versez un peu d’eau et du vinaigre balsamique dans un flacon plastique à bouchon large ;

Trouez le bouchon et dès que les insectes pénètrent la bouteille au bout de deux à trois jours, ils ne pourront plus en ressortir.

Le piège avec les fumigènes anti-insectes

La fumée des fumigènes tue systématiquement les moucherons, car elle se propage dans les moindres recoins de la maison. Le résultat est immédiat, vous n’observerez plus d’insectes. De même, il existe sur le marché, des insecticides en spray (toutes saisons). Que les moucherons forment un nuage, ils seront tous éliminés. Ces produits industriels permettent de se confronter à toutes les situations.