La cuisine est l’une des principales pièces qui méritent de grands investissements dans une maison. En plus de sa fonction pratique, elle joue un rôle essentiel dans l’instauration d’une ambiance conviviale dans une famille. Pour qu’elle puisse bien jouer son rôle, être fonctionnelle et tendance, il faut la rénover. Mais, quand faut-il le faire ? Comment s’y prendre ? À qui confier ce projet ? Quel budget faut-il prévoir ? Quels matériaux choisir pour la rénovation d’une cuisine ? Découvrez toutes les réponses dont vous avez besoin dans cet article.

Quand est-il important de rénover sa cuisine?

Au fil des années, une cuisine peut littéralement prendre des rides et ne plus être à votre goût. L’utilisation quotidienne du réfrigérateur, des armoires et autres plaques de cuisson peuvent diminuer leur esthétique. Une peinture défraîchie, des carreaux dont les joints ne tiennent plus vraiment, les taches des projections d’huile qui sont visibles sur les plans de travail et les zones de cuisson sont autant de raisons pour lesquelles une rénovation peut être envisagée. Enfin, si la famille s’agrandit ou si vos besoins en mobilité changent, il sera nécessaire d’améliorer l’aménagement de l’espace de cuisson et de lavage pour qu’il soit plus sécurisant et pratique au quotidien.

Cependant, même s’il y a de nombreuses raisons qui peuvent pousser à rénover une cuisine, avant de commencer les travaux, il faut bien réfléchir pour ne pas regretter vos choix. Un point préliminaire est nécessaire si vous voulez apporter de nouvelles touches sans forcément tout détruire. Vous pourrez :

Relooker le plan de travail ;

Changer la crédence ;

Rénover les meubles par la peinture ou la réparation (par exemple des poignées) ;

Refaire le carrelage et le revêtement des murs.

À qui faire appel pour la rénovation de sa cuisine ?

Vous avez peut-être envie de ne pas faire appel à des professionnels pour faire des économies. Mais, c’est une mauvaise idée en général. En effet, pour la rénovation d’un espace de cuisson, l’intervention de plusieurs artisans sera nécessaire.

Les professionnels qui devront intervenir varieront en fonction des réaménagements et travaux à réaliser. Vous pouvez avoir besoin d’un plombier, d’un électricien, d’un menuisier, d’un carreleur ou même d’un artisan maçon. Plusieurs corps de métiers peuvent intervenir selon votre projet. Pour cela, il est conseillé de faire appel à une entreprise spécialiste de la rénovation pour piloter les travaux.

Vous vous demandez sûrement quel budget prévoir pour la rénovation de votre cuisine ? Le budget nécessaire variera en fonction de plusieurs facteurs. Il faudra par exemple tenir compte de la taille, de l’orientation de la cuisine, des besoins en électroménager, ainsi que de vos envies. La noblesse et la durabilité des matériaux à utiliser comptent également, mais en général, le coût d’une rénovation de cuisine est compris entre 450 et 1000 euros par mètre carré.

Quels matériaux pour une cuisine durable ?

Pour que votre cuisine retrouve sa beauté, vous avez le choix entre plusieurs matériaux selon votre budget. Cependant, choisissez des matériaux solides et durables.

Par exemple, pour les meubles de cuisine, il est conseillé de choisir du bois naturel massif. Si vous n’avez pas un budget trop important, vous pouvez opter pour du bois plaqué, du contreplaqué ou même le formica. Vous pouvez utiliser le stratifié, le laqué, l’acrylique, et l’inox. Des experts en rénovation sauront vous conseiller les meilleurs matériaux en fonction du rendu que vous voulez obtenir.

Que retenir ? La rénovation d’une cuisine doit être faite si vous voulez plus de confort ou un aspect plus esthétique, et le rendre plus convivial. Quelles que soient les raisons qui vous poussent à rénover votre cuisine, prenez le temps de bien préparer le projet et demandez l’aide d’experts en rénovation intérieure.