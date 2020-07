5 / 5 ( 1 vote )

Le tarot est un art divinatoire décliné en différentes approches : tarot de Marseille, tarot égyptien ou tarot aztèque, etc. Ses origines sont obscures, mais l’on connaît tout de même quelques informations. Mais le tarot est surtout un moyen de trouver des réponses aux questions que l’on se pose concernant la direction que prend notre vie. De nombreuses approches existent, mais la plus populaire reste le tirage à 4 cartes.

Les essentiels à savoir sur le tarot

L’origine du tarot divinatoire prendrait racine, pour beaucoup de théoriciens, dans l’Égypte ancienne ou chez les bohémiens. Pourtant, d’après l’Histoire, le jeu viendrait plutôt d’Italie, à Bologne, où il serait apparu lors de la première moitié du 18e siècle. Au 19e siècle, l’ecclésiaste français Eliphas Lévi développe une théorie qui deviendra une référence en l’occultisme, dans laquelle il associe 22 cartes à 22 lettres de l’alphabet hébreu. De là, des jeux en lien avec le tarot divinatoire voient le jour, comme le Tarot de Wirth, créé en 1889 par Oswald Wirth et Stanilas de Guaïta.

Les règles du tarot divinatoire

Les soucis du quotidien nous turlupinent et créent en nous de grands doutes concernant l’avenir. Quelle que soit la question que vous vous posez, vous pouvez obtenir une réponse avec un tirage de tarot gratuit. Les règles sont simples : vous battez 7 fois les cartes, vous coupez le jeu de la main gauche, puis vous disposez les cartes face retournée. Vous devez rester concentré et poser votre question une seule fois, puis vous tirerez 4 cartes que vous interpréterez. Elles ne sont ni positives, ni négatives. Ce tirage peut facilement se réaliser sur internet !

Le tirage de cartes

Le tarot divinatoire est une pratique vers laquelle on se tourne lorsque les proches et les amis ne peuvent pas nous aider à trouver les réponses à nos questions. Elle permet en effet d’obtenir des réponses qui peuvent vous guider vers le chemin que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs, sans vous juger.

Le tirage du tarot en ligne

Vous avez la possibilité de vous tourner vers les tirages de tarot en ligne si vous avez besoin de réponses à vos questions. Pour beaucoup d’internautes, la voyance se présente comme la meilleure façon d’assouvir leur curiosité. En effet, l’avenir réserve beaucoup d’incertitudes et de doutes. Cependant, avec le tirage en ligne, la signification des cartes tirées s’affiche automatiquement selon le domaine que vous consultez : le tarologue ne peut pas vous influencer. En vous référant à la signification des lames, vous obtenez des interprétations précises. Cette option est également plus avantageuse comparée à une consultation chez un professionnel de la tarologie, car elle est économique et pratique. Vous pouvez réaliser un tirage à tout moment, où que vous soyez.

Les questions à poser au tarot

Les questions que vous pouvez poser au tarot sont nombreuses. L’essentiel est de poser une question simple et claire, sinon vous risquez d’obtenir une réponse embrouillée, obscure voire incompréhensible. Tous les sujets allant de l’amour au travail en passant par les relations sociales ou le développement personnel peuvent être abordés, les réponses peuvent être « oui ou non ». Les détails peuvent se confirmer avec des réponses répondant à la question « quand ? ».