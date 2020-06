Un an de plus dans une vie, ça se fête, tout comme les 20 ans de mariage d’un couple ou l’anniversaire d’un évènement marquant. En bref, les prétextes ne manquent pas pour organiser une réjouissance, mais le lieu pour le faire pose souvent problème. Quand viennent les beaux jours, le jardin devient l’endroit propice pour accueillir une soirée d’anniversaire en plein air. Cependant, il faudra bien le décorer afin de recevoir vos convives dans un cadre agréable à vivre. Découvrez ici comment réussir la décoration de votre jardin pour un anniversaire.

Donner un coup de neuf au jardin

Célébrer un anniversaire, c’est que du bonheur ! À l’approche du jour J, on s’empresse de s’acquérir les buffets les plus splendides du commerce, des objets décoratifs tendance, une lampe extérieure design, et bien d’autres accessoires à même d’insuffler une touche décorative hors du commun à l’espace. Mais avant tout, l’art de bien organiser une fête en extérieur commence par l’assainissement de celui-ci. Faites le geste utile ! Prenez votre tondeuse et effectuez une tonte pour éliminer les plantes qui débordent au sein de votre pelouse. Enlevez les mauvaises herbes, taillez vos haies, élaguez les branches qui deviennent source d’encombrement et rendent l’espace inesthétique. L’étape suivante consiste à ramasser les débris de saletés et les déchets verts de votre jardin afin de lui donner une verdure attrayante. Pour un aménagement qui attirera la convoitise, pensez à une aération parfaite en délimitant les allées de votre jardin de manière à ce que vos invités puissent circuler librement. C’est la base d’une décoration réussie.

Embellissez les arbres

Il y a fort à parier que tout comme vous, vos convives se mettront sur leurs 31 pour participer à votre anniversaire. Eh bien, il n’y a pas que votre apparence physique qui soit importante pour la réussite d’une fête au jardin. Les plantes qui s’y observent ont également besoin d’être mises en valeur. Idéalement, il conviendrait de vous rendre dans les boutiques spécialisées pour acquérir des guirlandes lumineuses. Ces objets décoratifs sont privilégiés pour les fêtes de Noël, mais ils peuvent agréablement fasciner votre anniversaire, surtout en soirée avec les jeux de lumière. Très décoratives, il vous suffira de vous en procurer en quantité. Vous trouvez chez les fabricants, des guirlandes en boules de coton, sous forme d’étoiles ou de fleurs aux couleurs variées. L’installation de cet accessoire dans votre extérieur ne nécessite aucune compétence spécifique. Vous avez juste à les accrocher au travers des branches qui trônent sur votre jardin et ensuite utilisez une source d’alimentation pour les faire briller de mille couleurs. Par ailleurs, en privilégiant des guirlandes multicolores, vous allez faire jaillir un éclairage magique et une ambiance paradisiaque tout au long de votre extérieur, car les guirlandes se prêtent facilement aux exigences décoratives susceptibles d’accrocher les regards.

Ajouter des lampes

Les lampes représentent un must pour une décoration chic, quel que soit l’évènement. Et pour la réussite de votre fête en plein air, les guirlandes lumineuses ne suffisent pas. D’autres lumières doivent s’ajouter de manière complémentaire. En tout cas, si votre désir est de créer une ambiance de rêve, faites le choix des lampions colorés aux couleurs sombres à installer à la limite des petites plantes du jardin. Ils s’adapteront à la verdure de votre espace afin de créer une bonne harmonie. Faites-le plein d’éclairage en complétant la liste par des ampoules de couleurs blanches ou beiges, vives, chaudes ou tamisées. La bonne idée consistera à les placer aux alentours des tables réservées à la réception. Des rideaux lumineux fixés sur les arbres ou contre l’abri de votre jardin et des bougies flottantes sur un point d’eau aménagé ne feront qu’embellir davantage votre déco pour un anniversaire mémorable. Tous ces éléments doivent être bien combinés pour produire l’effet recherché.

Décorer les tables

Les guirlandes permettent de créer un ciel étoilé, les luminaires produiront une illumination parfaite de votre extérieur. Mais on n’oublie surtout pas les tables qui serviront à recevoir vos invités. Ce qu’il vous faut en premier, c’est de petites lampes placées dans des vases. Ensuite, faites une petite composition des plus belles fleurs de votre jardin. Vous pouvez choisir notamment du lierre, des plantes grasses, des roses ou encore des arbustes avec des couleurs particulièrement attrayantes. Il faudra également prévoir des pots de fleurs en verre ou d’autres supports qui sortent de l’ordinaire pour les contenir. L’étape finale consiste à déposer le dispositif au centre des tables afin de les sublimer. Ainsi, vous aurez fait le nécessaire pour planter un décor de rêve pour votre anniversaire qui restera à jamais mémorable dans le cœur de vos convives.